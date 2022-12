Inghilterra, Kane: "Sono distrutto, ci vorrà del tempo per superarlo"

INGHILTERRA

Il bomber ha fallito con la Francia il rigore del 2-2: "Abbiamo dato tutto, e tutto si è ridotto a un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilità". Southgate lo difende

1 di 29

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Harry Kane non nasconde rabbia e delusione per la sconfitta contro la Francia che è costata l'eliminazione all'Inghilterra da Qatar 2022. L'attaccante del Tottenham, che ha fallito il rigore del possibile 2-2 dopo aver segnato quello del momentaneo 1-1, si è sfogato sui social: "Sono assolutamente distrutto. Abbiamo dato tutto, e tutto si è ridotto a un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilità - il post del bomber inglese - Non ci si può nascondere, fa male e ci vorrà del tempo per superarlo, ma fa parte dello sport. Ora si tratta di usare l'esperienza per essere mentalmente e fisicamente più forti per la prossima sfida. Grazie per il supporto durante il torneo: significa molto".

È il minuto 84 quando Kane ha la ghiotta occasione di portare con merito l'Inghilterra ai tempi supplementari. Una mezzoretta prima, l'attaccante del Tottenham aveva vinto il duello con il compagno di club Lloris, ma questa volta il film tra i due ha un epilogo ben diverso. Kane, infatti, spara in curva il penalty concesso per un ingenuo fallo di Theo Hernandez su Mount e in pochi secondi vanno così in fumo le speranze di milioni di tifosi inglesi. Un anno e mezzo fa gli errori di Sancho, Rashford e Saka aveva incoronato l'Italia campione d'Europa, ora un altro rigore maledetto difficile da digerire. Due casi diversi, ma uguale comun denominatore: it's not coming home (per l'ennesima volta).

SOUTHGATE DIFENDE KANE: "NON SAREMMO QUI SENZA DI LUI"

"Vinciamo e perdiamo come squadra, abbiamo preso un paio di gol e sprecato qualche occasione. Non saremmo qui ora se non fosse stato per Kane". Il giorno dopo l'eliminazione da Qatar 2022 il ct della Nazionale inglese, Gareth Southgate, difende pubblicamente il suo attaccante dopo l'errore dal dischetto a ITV Sport.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Mondiali 2022, Inghilterra-Francia 1-2: Giroud porta i Bleus in semifinale