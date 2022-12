Inghilterra, Sterling: "Torno solo se ho la certezza che la mia famiglia sia al sicuro"

VERSO INGHILTERRA-FRANCIA

L'attaccante di Southgate era rientrato in patria in fretta e furia dopo che dei ladri avevano fatto irruzione in casa sua, saltando la gara degli ottavi col Senegal

Resta in dubbio la presenza di Raheem Sterling nell'attesissimo quarto di finale tra Inghilterra e Francia, in programma sabato 10 dicembre. L'attaccante del Chelsea e della nazionale di Southgate, infatti, avrebbe fatto sapere ad amici e conoscenti di non voler tornare in Qatar prima di essersi accertato che la sua famiglia non corra alcun pericolo: "Non posso andare da nessuna parte finché non ho la certezza al 100% che la mia famiglia potrà essere tenuta al sicuro", le parole di Sterling, riportate dal Sun.

L'ex Liverpool e Manchester City aveva fatto rientro in patria in fretta e furia domenica, prima del match degli ottavi di finale contro il Senegal, poi vinto agevolmente dai suoi compagni. Alla base del viaggio improvviso una rapina avvenuta nella sua abitazione, che lo aveva fatto temere per l'incolumità della sua compagna, Paige, e dei suoi tre figli, a loro volta rientrati in Inghilterra da poco, dopo aver assistito alle gare del girone. La polizia del Surrey aveva poi diramato un comunicato rendendo noto che nessuno era in casa al momento dell'irruzione e che pertanto non vi era stato alcun tipo di violenza.

Secondo la fonte citata dal Sun, in ogni caso, Sterling è rimasto particolarmente sconvolto dalla vicenda, anche perché la sua abitazione si trova in un quartiere esclusivo, pattugliato giorno e notte dalle auto della sicurezza.

