Mondiali 2022, Inghilterra-Senegal 3-0: inglesi ai quarti con la Francia

INGHILTERRA-SENEGAL 3-0

Henderson sblocca un match complicato, poi ci pensano Kane e Saka a chiudere i conti: ora la sfida a Mbappé

Inghilterra-Senegal, le foto del match























































È Inghilterra-Francia il secondo quarto di finale già definito dei Mondiali 2022. La nazionale di Soutghate supera 3-0 il Senegal agli ottavi e si regala la sfida con Mbappé e compagni, che andrà in scena il 10 dicembre. Al termine di un primo tempo molto sofferto ci pensa un lampo di Henderson a sbloccare l'incontro (38'), prima del raddoppio targato Kane all'ultimo respiro del primo tempo. A inizio ripresa tocca poi a Saka chiudere i conti (57'). Il torneo della squadra di Cissé si chiude con un ko pesante, dopo un avvio di gara molto promettente.

LA PARTITA

Missione compiuta, dunque, per la nazionale dei Tre Leoni, a cui serve una mezzora abbondante di sofferenza per trovare la scossa giusta e poi volare ai quarti tutto sommato sul velluto. Ora da superare c'è uno degli ostacoli più temuti: i campioni in carica. Una sfida ricca di fascino, che però al Mondiale manca da 40 anni. L'ultima volta fu in Spagna nel 1982, con vittoria inglese per 3-1. Le due squadre, per altro, non si erano mai incontrate nella fase a eliminazione diretta nella loro storia, ma sempre e solo ai gironi.

Il Senegal prova a giocarsi la sfida a viso aperto, aggredendo l'avversario fin dalle prime battute nel tentativo di sopperire al netto divario tecnico. Il possesso dell'Inghilterra è ragionato e preciso, ma anche piuttosto sterile e privo di sbocchi. Al 23' la squadra di Southgate rischia moltissimo: su un pallone buttato da Maguire hanno una grandissima chance prima Dia, murato da Stones, poi Sarr, che si avventa sul pallone vagante, ma spara alle stelle solo davanti a Pickford. Il portiere dell'Everton è poi protagonista assoluto al 32', quando si oppone a mano aperta da distanza ravvicinata a un sinistro a botta sicura di Dia, salvando i suoi. L'Inghilterra sembra confusa e senza idee, ma al 38' arriva la sveglia: Kane premia un bell'inserimento in profondità di Bellingham, che affonda, tocca all'indietro per Henderson e gli serve su un piatto d'argento il gol che vale l'1-0. La rete incassata manda in tilt i ragazzi di Cissé, che sbandano un paio di volte, poi capitolano nell'ultimo minuto di recupero: gran pallone recuperato da Bellingham, che lancia Foden e Kane in un incredibile 2 contro 1 con Koulibaly. L'attaccante del City serve quello del Tottenham, che a tu per tu con Mendy non sbaglia e diventa il miglior marcatore della storia della sua nazionale tra Mondiali ed Europei, staccando Lineker.

Cissé opera un triplice cambio a inizio ripresa per provare a dare una scossa ai suoi, ma l'Inghilterra è in grande fiducia, gioca sul velluto e al 57' trova il gol del 3-0: l'assist è ancora di Foden, il delizioso tocco sotto è di Saka. Da lì in poi c'è spazio solamente per tanti cambi e tantissima accademia, ma non per altre emozioni fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

Inghilterra-Senegal 3-0

Inghilterra (4-3-3): Pickford 7; Walker 6,5, Stones 6,5 (32' st Dier), Maguire 5,5, Shaw 6; Henderson 7 (37' st Phillips sv), Rice 6,5, Bellingham 7,5 (32' st Mount 6). Foden 7,5 (20' st Grealish 6), Kane 7, Saka 6,5 (20' st Rashford 6).

Ct: Southgate 6,5

Senegal (4-2-3-1): E. Mendy 5; Sabaly 6, Koulibaly 5,5, Diallo 5, Jakobs 5 (40' st Ballo Touré; Ciss 6 (1' st Gueye 5,5), N. Mendy 6; Ndiaye 6 (1' st Dieng 5,5), Diatta 5,5 (1' st P. Sarr 5,5), I. Sarr 6,5; Dia 6 (27' st Diedhiou 5,5).

Ct: Cissé 5,5

Arbitro: Barton

Marcatori: 38' Henderson (I), 45'+3 Kane (I), 12' st Saka (I)

Ammoniti: Koulibaly (S)

Espulsi:

Note: recupero 2'+4'

LE STATISTICHE

- L'Inghilterra ha raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo per la decima volta: due volte sotto Walter Winterbottom (1954 e 1962), Alf Ramsey (1966 e 1970), Bobby Robson (1986 e 1990), Sven-Göran Eriksson (2002 e 2006) e Gareth Southgate (2018 e 2022).

- Harry Kane ha ora segnato 11 gol nei principali tornei con l'Inghilterra (7 Mondiali, 4 Europei), superando Gary Lineker (10) come capocannoniere di tutti i tempi dei Tre Leoni in queste competizioni.

- L'Inghilterra ha segnato con otto giocatori diversi in questo Mondiale, più di qualsiasi altra nazionale.

- Per la prima volta ai Mondiali l’Inghilterra ha trovato il gol con otto giocatori diversi.

- A 32 anni e 170 giorni, Jordan Henderson è il secondo marcatore inglese più anziano di sempre in Coppa del Mondo, dopo Tom Finney contro l'URSS nel 1958 (36 anni 64 giorni).

- All'età di 19 anni e 158 giorni, Jude Bellingham è diventato il giocatore più giovane a fornire un assist in una partita di Coppa del Mondo con la maglia dell'Inghilterra (dal 1966).

- Phil Foden (22 anni e 190 giorni) è il secondo giocatore più giovane a fornire due assist nella stessa partita a eliminazione diretta in Coppa del Mondo (dal 1966) dopo Ronaldo Nazário contro la Danimarca nel 1998 (21, 284).

- Bukayo Saka è il primo giocatore inglese con meno di 22 anni a segnare tre gol in Coppa del Mondo.

- Jude Bellingham (19 anni 158 giorni) è il secondo teenager a giocare da titolare una partita a eliminazione diretta dei Mondiali con l'Inghilterra, dopo Michael Owen (18 anni 198 giorni) contro l'Argentina nel 1998.