Sterling salta il Senegal: irruzione armata a casa sua, rientro in Inghilterra

Raheem Sterling ha saltato la partita contro il Senegal per un'emergenza familiare. L'attaccante del Chelsea, ottenuto il via libera del ct Southgate, ha lasciato il ritiro per rientrare in Inghilterra e stare vicino alla moglie e ai tre figli dopo aver ricevuto la notizia di un'irruzione armata di alcuni ladri a casa sua. "La sua priorità è stare con la famiglia, lo sosterremo e gli lasceremo tutto il tempo di cui ha bisogno. A volte il calcio non è la cosa più importante, la famiglia viene prima di tutto" ha detto Southgate. Non è chiaro se Sterling tornerà in tempo per giocare il quarto di finale contro la Francia previsto sabato 10 dicembre.