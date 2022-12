Giappone, Nagatomo: "Servirà spirito da samurai coraggiosi per battere la Croazia"

GIAPPONE

Il difensore dei nipponici dà la ricetta per superare gli ottavi e stupire ancora

© Getty Images "Vorrei stabilire un nuovo record, raggiungere ai quarti o andare ancora più in là", ha detto il ct del Giappone Hajime Moriyasu dopo la vittoria sulla Spagna e il passaggio agli ottavi da prima del girone. Ora c'è la sfida contro la Croazia e i nipponici vogliono continuare a stupire il mondo. "Spirito da samurai" è quello che Yuto Nagatomo chiede ai suoi compagni alla vigilia del confronto con i vicecampioni del mondo. Non solo. "Coraggio", ha detto l'ex difensore dell'Inter in italiano. "Dobbiamo giocare con coraggio". ha detto Nagatomo.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Mondiali 2022, Giappone-Spagna 2-1: impresa nipponica, entrambe agli ottavi "Sarà una grande occasione per dimostrare a tutti che possiamo giocare come dei Samurai - ha proseguito Nagatomo - Se in battaglia sono spaventati, poi non saranno in grado di usare le loro armi e le loro tecniche. Nel calcio è uguale, se quando scendiamo in campo abbiamo paura le nostre qualità e le nostre tattiche saranno inutili. Dobbiamo giocare con coraggio. Cito spesso i samurai, che sono piuttosto famosi nel mondo. Vogliamo combattere come i samurai".



Il Giappone è arrivato alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la quarta volta e cerca la sua prima vittoria. E a questo proposito Nagatomo, alla quarta Coppa del Mondo, ricorda la bruciante sconfitta contro il Belgio negli ottavi di quattro anni fa ai Mondiali in Russia: avanti 2-0 il Giappone perse 3-2 e venne eliminato. "Non l'ho mai dimenticato", ha concluso Nagatomo.

Hanno diversi buoni giocatori, sono arrivati secondi nell'ultimo Mondiale. Domani proveremo a vincere, ma allo stesso tempo abbiamo molto rispetto per la squadra croata - ha detto Il ct nipponico Moriyasu - Possono adattarsi a diversi tipi di gioco. Sono molto tenaci. Noi stiamo bene, ci aspettiamo una partita difficile. Dovremo essere più aggressivi rispetto alle sfide contro Spagna e Germania".