Francia e le 7 sostituzioni: tutto regolare, Rabiot uscito per un colpo alla testa

La finale forse più spettacolare ed emozionante della storia si è chiusa con un piccolo giallo, subito rientrato. La Francia, infatti, ha effettuato sette cambi invece dei sei regolamentari (cinque più uno ai supplementari); Disasi, entrato al 121' per Koundé, era il settimo subentrato, ma il regolamento prevede un cambio in più in caso di sostituzione per un colpo alla testa, cosa che è successa alla squadra di Deschamps quando ha sostituito Rabiot con Fofana al 6' del primo tempo supplementare, per l'appunto dopo un colpo al capo.