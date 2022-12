Mondiali 2022, Eto'o aggredisce youtuber algerino dopo Brasile-Corea del Sud

REAZIONE VIOLENTA

Il presidente della federazione calcistica del Camerun ha strappato al ragazzo la telecamera e poi lo ha preso a calci

© laopinion.com Samuel Eto'o ha aggredito uno youtuber algerino alla fine di Brasile-Corea del Sud ai Mondiali 2022. Incalzato da alcune domande sul criticato arbitraggio di Camerun-Algeria, gara decisiva per la qualificazione a Qatar 2022 dei Leoni indomabili, il presidente della Federcalcio camerunese prima ha risposto alzando i toni della conversazione, poi ha perso il controllo della situazione inseguendo il ragazzo, strappandogli la telecamera e prendendolo a calci. Tutto sotto gli occhi attoniti di numerose persone, alcune delle quali sono intervenute per fermare Eto'o mentre altre hanno ripreso la scena e poi pubblicato le immagini di quanto accaduto sui social.

Una brutta reazione quella dell'ex bomber dell'Inter, che in questi giorni è finito anche al centro del caso Onana, escluso dalla spedizione ai mondiali proprio dal presidente della Federcalcio camerunese ufficialmente per aver criticato le scelte del ct, ma forse anche per altri motivi svelati di recente da una "gola profonda" dello spogliatoio.

Avvicinato da alcuni tifosi fuori dal 974 Stadium, teatro dello show del Brasile con la Corea del Sud, , Eto'o prima ha firmato qualche autografo e scattato qualche selfie, poi ha cambiato subito atteggiamento appena uno youtuber algerino ha iniziato a chiedere alcuni commenti sulla direzione di gara dell'arbitro Gassama aspramente criticata dai supporter e dal ct dell'Algeria. "Lo dico senza paura: questi arbitri non rispettano il nostro Paese. Non cerco scuse, questi sono fatti", aveva tuonato Belmadi al termine della partita in relazione ad almeno tre episodi chiave del match (gol valido annullato a Islam Slimani, almeno un rigore non fischiato, e mancato uso del VAR in occasione della prima rete del Camerun). Considerazioni che evidentemente Eto'o, che è anche uno degli ambasciatori del torneo, non ha gradito, vista la violenta reazione nei confronti dello youtuber che gli ha chiesto chiarimenti in merito.