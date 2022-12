Gesto Emiliano Martinez: in Francia chiedono una punizione

la protesta

Il portiere dell'Argentina dopo il Guanto d'oro ha effettuato un gesto volgare. In Francia chiedono la revoca del premio

L'estremo difensore dell'Aston Villa, che ha parato un rigore anche nella serie della finale, dopo aver festeggiato con la propria famiglia in campo ha inanellato una serie di festeggiamenti sopra le righe che lo stanno rendendo protagonista.

Il primo è stato quello con l'esultanza volgare con il Guanto d'oro appena vinto portato nelle parti basse, reagendo ai fischi scatenando la polemica da più parti. In Francia vorrebbero che il premio gli fosse revocato, ma il Dibu sta rubando spesso la scena anche per altri motivi. Nella festa negli spogliatoi ha lanciato un coro contro il francese Mbappé decisamente fuoriluogo e anche sul pullman del festeggiamento dell'Albiceleste in patria ha saputo far parlare di sé raccogliendo e mostrando un bambolotto con la foto di Mbappé piangente.

