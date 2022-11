Dumfries rassicura Olanda e Inter: "Sono in forma, sarebbe bello sfidare Lautaro e Correa"

LE PAROLE

Dal ritiro orange l'esterno nerazzurro: "Voglio essere titolare nella prima partita contro il Senegal"

© Getty Images Il sospiro di sollievo dopo la paura. Denzel Dumfries, uscito anzitempo nella sfida di domenica a Bergamo contro l'Atalanta per un problema al ginocchio, ai Mondiali ci sarà. "Mi sento bene. Voglio essere titolare nella prima partita contro il Senegal - ha detto l'esterno dell'Inter e dell'Olanda nell'intervista a NOS prima del primo allenamento nel ritiro Orange a Zeist - Non vedo l'ora che arrivi la Coppa del Mondo, è un grande palcoscenico, il più alto possibile".

Sull'"In questa stagione stiamo andando in modo abbastanza incostante, lo sappiamo. Giocare contro Correa e Lautaro? Ne abbiamo già discusso, sarebbe bello. Anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che gli Orange hanno fatto bene in una fase finale, tutti conoscono l'Olanda come un paese con buoni giocatori".