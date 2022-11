Danimarca, Hjulmand su Kjaer: "Avverte ancora fastidio, non so se ci sarà con l'Australia"

© Getty Images

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, commenta la sconfitta ai Mondiali 2022 in Qatar contro la Francia: "Nel calcio si gioca tutto sui dettagli. A volte la bilancia pende da una parte, a volte dall'altra. La Francia ha meritato la vittoria, ma è stata una partita combattuta". Ancora il ct danese: "Noi non siamo riusciti a segnare ma ci siamo andati molto vicini. Dimostreranno quanto valiamo. Abbiamo segnato 18 gol nel 2021, il che dimostra che i nostri gol provengono da giocatori diversi. Abbiamo un'ottima squadra, ottimi attaccanti", ha aggiunto. Sulla assenza di Kjaer: "Sapevamo che non poteva giocare e non sappiamo se potrà giocare mercoledì (contro l'Australia, ndr). Avvertiva ancora fastidio, ne abbiamo avuto conferme durante l'ultimo test effettuato ieri. Ma Victor Nelson ha fatto un ottimo lavoro".