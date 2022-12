Dalla Francia: "Il secondo gol di Messi era da annullare"

© Getty Images

La stampa francese si schiera contro l'arbitro della finale di Coppa del Mondo tra Francia e Argentina, il polacco Szymon Marciniak. Secondo quanto riferisce l'Equipe sul suo sito, il secondo gol di Leo Messi nei tempi supplementari era da annullare perché prima ancora che il pallone varcasse a linea di porta sul tiro della "Pulce" alcuni giocatori della panchina argentina erano già entrati in campo per festeggiare. Un comportamento che, a termine di regolamento, secondo il quotidiano sportivo transalpino andava sanzionato con un calcio di punizione per la Francia e l'annullamento del gol.