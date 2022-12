Collina: "I maxi-recuperi? Un bene per il calcio e chi lo guarda"

L'INTERVISTA

Il presidente del comitato arbitrale alla Fifa: "Abbiamo dato direttive precise: l'obiettivo è allungare il tempo effettivo"

© Getty Images Lunga intervista del sito della Fifa al presidente del comitato arbitrale Pierluigi Collina. Tra gli argomenti toccati, ovviamente, i minuti di recupero da record in questi Mondiali: "La questione delle partite che durano anche meno di 50 minuti di tempo attivo è qualcosa che risale a molto tempo fa - dice Collina -. La gente vuole vedere il calcio, la gente vuole vedere più calcio. E abbiamo chiesto alla FIFA, insieme alla IFAB, negli anni, di fare qualcosa. Per cercare di avere più tempo giocato durante una partita. Quindi già in Russia abbiamo fatto qualcosa in questa direzione. Abbiamo chiesto agli arbitri di calcolare con maggiore precisione il tempo di recupero da dare alla fine di ogni tempo. E questa raccomandazione è stata ribadita qui, prima di Qatar 2022. Un ordine ripetuto per offrire più tempo attivo durante una partita".

"Abbiamo dato ai nostri arbitri alcuni episodi specifici che dovrebbero essere considerati in modo accurato, in particolare il tempo per gli infortuni dei giocatori che è già stato calcolato, ma più su un periodo di tempo standardizzato - un minuto per ogni intervento. E abbiamo visto che ci sono molti infortuni che hanno bisogno di più di un minuto per il trattamento. Anche le sostituzioni sono episodi da considerare. In passato era un subentrato = 30 secondi. Questa era la direttiva, con le dieci sostituzioni e le sostituzioni multiple all'interno di uno slot. Non possiamo semplicemente dire "tre sostituzioni, uno slot significa uno e mezzo", ovviamente è probabilmente meno di uno e mezzo, ma più di 30 secondi. Quindi devono calcolarlo accuratamente. I festeggiamenti per i gol sono un momento di gioia per chi segna, ma ci vuole molto tempo per festeggiare un gol. E per gli avversari, sono tempo in meno da giocare. Quindi, va considerato anche il tempo di gol speso per i festeggiamenti, e poi ovviamente l'intervento del VAR, sia quando c'è un ritardo nella ripresa del gioco a causa di un controllo effettuato dagli ufficiali di gara sia per la revisione quando il ref va al monitor. Per rivedere qualsiasi fallo, naturalmente, ci vuole tempo, e questo tempo deve essere recuperato".

Collina spiega ancora: "Le regole del gioco dicono che l'arbitro è il cronometrista, quindi ha la responsabilità di decidere quanto tempo deve essere recuperato, ma in pratica c'è il quarto ufficiale che lo aiuta in questo. Per quanto riguarda il tempo per l'intervento del VAR, l'ufficiale di gara video prenderà nota del tempo trascorso per il VAR, del ritardo dell'inizio o della revisione sul campo. Alla fine di ogni tempo, ci sono le informazioni provenienti dagli ufficiali di gara video, le informazioni provenienti dal quarto ufficiale, e l'arbitro somma i due tempi e decide il tempo da aggiungere. Qui in Qatar, dopo 32 partite abbiamo in media una decina di minuti a partita, un po' di più se si guarda Iran-Inghilterra, che è stata una partita molto particolare perché abbiamo avuto, è vero, 23 minuti di stop, ma abbiamo avuto un portiere iraniano che è stato infortunato e curato per circa 11 minuti in totale. Il primo infortunnio. Poi il secondo, abbiamo avuto anche un giocatore inglese con un infortunio durato tre minuti, quindi 14 dei 23 minuti erano per questi due infortuni specifici. Oltre a ciò dobbiamo ricordare che ci sono stati otto gol segnati, quindi con l'esultanza, e anche un ritardo di inizio di un giocatore, e anche una revisione sul campo, quindi ci sono stati molti incidenti che hanno causato questa grande quantità di tempo dato alla fine della partita".



"Ho detto dieci minuti in media. Se guardiamo indietro a quattro anni fa in Russia - continua -, la media del tempo di recupero dato durante il torneo è stata di sei minuti e mezzo. Bisogna considerare che in Russia ci sono state sei sostituzioni rispetto alle dieci di oggi, se pensiamo che le quattro sostituzioni extra potrebbero significare un minuto di stop in più da dare, le 6:30 diventerebbero 7:30. Quindi siamo passati dalle 7:30 alle 10, che non è un cambiamento drammatico, ma ci offre la possibilità di avere finora in media quasi 59 minuti di tempo attivo giocati, passando dai 55 del minimo ai 67 del massimo, ripeto, entro il primo blocco di 32 partite giocate. Questo risultato ci renderebbe abbastanza felici, e inoltre, ripeto, non è un cambiamento così drammatico come avrebbe potuto essere percepito dopo la partita Iran-Inghilterra, che era proprio all'inizio della competizione, quindi forse ha creato la sensazione che le cose stessero andando in quella direzione, cosa che non è".

Ma qual è l'impatto di questi recuperi lunghissimi?

"Direi che l'impatto è positivo, in particolare, dal pubblico, dagli spettatori allo stadio, dalle persone che ho incontrato, non c'è stata alcuna reazione negativa. Le persone sono qui per guardare le partite, per divertirsi, e a loro piace il calcio. A loro piace giocare a calcio. Se sono felici, [allora] lasciate che ve lo dica, vorrebbero averne di più. È come assistere a un concerto: sei felice e chiedi il bis al cantante".