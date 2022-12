Brasile-Croazia, Tite risponde alle critiche: "Se dovrò ballare ancora, ballerò"

VERSO BRASILE-CROAZIA

Il ct verdeoro alla vigilia della gara con la Croazia: "Chi ci attacca per queste esultanze non conosce la cultura del Brasile". Alex Sandro ancora out

Pelé ringrazia la Nazionale per l'omaggio dopo la Corea





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Chi ci attacca per queste esultanze non conosce la cultura del Brasile, il modo di essere dei brasiliani, fa parte dell’educazione dei nostri bambini". Il ct verdeoro Tite respinge al mittente tutte le critiche che gli sono piovute addosso dopo l’ottavo con la Svizzera e promette altri 'balli del piccione' in caso di vittoria sulla Croazia ai quarti del Mondiale in Qatar: "Se dovrò ballare ancora, ballerò", ha dichiarato, prima di aggiungere che: "Ho solo chiesto loro di nascondermi (ride, ndr)".

"La mia storia dice che sono sempre stato rispettoso di tutti - ha continuato Tite in conferenza stampa - Ho fatto quel balletto (con Richarlison, ndr) per una forma di connessione con le nuove generazioni. Ho 61 anni e quasi tutti i giocatori del Brasile potrebbero essere miei nipoti". Poi la promessa di ballare ancora, anche se: "L’altra volta mi è venuto il torcicollo, ho paura che poi mi si blocchi il braccio".

La vittoria sulla Corea è stata dedicata a Pelé, per cui il ct ha ovviamente un pensiero: "È un’ispirazione per tutti noi e spero che si riprenda. Il suo momento difficile ha unito tutte le tifoserie del mondo. Pelé è un esempio mondiale di solidarietà".

E infine sulla sfida alla Croazia ("Hanno qualità tecniche individuali e collettive, sono un esempio di resilienza e persistenza"), contro cui con ogni probabilità mancherà ancora lo juventino Alex Sandro: "Vedremo stasera all’allenamento, ma la tendenza è che domani non giochi, perché non ha ancora svolto un grande lavoro. Devo vedere comunque come lo staff medico valuterà la sua situazione, differente rispetto a quella di Neymar. Comunque lo osserveremo stasera".

La difesa verdeoro dovrebbe quindi essere la stessa che abbiamo visto contro la Corea, con Eder Militao come terzino destro e Danilo ancora esterno basso di sinistra al posto del compagno di club: "Spero che Alex Sandro recuperi. Io sto bene, sono a disposizione, giocare ovunque in difesa per me è indifferente e naturale".

