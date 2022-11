Belgio, doppia foto di gruppo: Hazard indossa la fascia One Love

Giornata di foto di gruppo in casa Belgio. Lukaku e compagni si sono fatti fotografare con la consueta maglia rossa da gara, ma anche con una maglia tutta colorata da riscaldamento. In entrambe le versioni della foto, Eden Hazard indossa la fascia da capitano con la scritta One Love. Le foto sono state pubblicate sul Twitter dei Diavoli Rossi con il messaggio "One Love". Solo nella giornata di venerdì, l'attaccante del Real aveva lanciato una frecciata alla Germania sulla questione fascia arcobaleno: "Non mi sento a mio agio a parlarne, perché sono qui per giocare a calcio - le sue parole raccolte da RMC Sport -. Il gesto della Germania? Simbolico sì, ma dopo hanno perso la partita. Avrebbero fatto meglio a non farlo e a vincere piuttosto. Siamo qui per giocare a calcio, non per lanciare un messaggio politico".