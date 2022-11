Amichevoli: Argentina a valanga, doppietta per Di Maria. Germania e Croazia ok

VERSO QATAR 2022

L'Albiceleste travolge 5-0 gli Emirati Arabi Uniti, due gol per lo juventino. I tedeschi battono 1-0 l'Oman con Füllkrug, Kramaric stende l'Arabia Saudita. Vince anche la Polonia

Di Maria illumina l'Argentina: due gol e un assist in 45'























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Argentina a valanga nell'ultima amichevole prima di Qatar 2022: l'Albiceleste travolge 5-0 gli Emirati Arabi Uniti. Alla goleada partecipano lo juventino Di Maria, autore di una doppietta, l'interista Correa, Messi e Julian Alvarez. Sorridono anche Germania, Croazia e Polonia, tutte per 1-0: i tedeschi superano l'Oman con Füllkrug, mentre Kramaric trascina i vicecampioni del Mondo contro l'Arabia Saudita e Piatek stende il Cile.

EMIRATI ARABI UNITI-ARGENTINA 0-5

Non poteva esserci un preludio migliore a Qatar 2022 per l'Argentina. All'Albiceleste, infatti, basta un tempo per stendere gli Emirati Arabi Uniti, che crollano 5-0 nell'ultima amichevole prima dell'inizio della rassegna. All'intervallo è già poker per la formazione di Scaloni, che sblocca al 17' con Julian Alvarez su assist di Messi, poi tra il 25' e il 36' il protagonista è lo juventino Angel Di Maria: doppietta in 12 minuti per chiudere i giochi, con la Pulce che segna invece il momentaneo 0-4. Archiviato il risultato, Scaloni cambia nella ripresa inserendo Molina, Montiel, German Pezzella e l'interista Correa, che allo scoccare dell'ora di gioco insacca su assist di De Paul firmando il pokerissimo. Argentina più che pronta per il Mondiale: martedì 22 novembre ci sarà l'esordio nel girone C contro l'Arabia Saudita.

ARABIA SAUDITA-CROAZIA 0-1

La Croazia soffre ma vince 1-0 contro l'Arabia Saudita in un match in cui i vicecampioni del Mondo in carica rischiano per gran parte del match di passare in svantaggio: tante, infatti, le occasioni fallite da Al Buraikan, da Al Dawsari e da Kanno, che colpisce il palo, con Livakovic che contribuisce con le sue parate a mantenere la porta inviolata. Alla fine, Dalic la vince con i cambi nella ripresa, visto che Kramaric, entrato nel secondo tempo insieme a Perisic, Modric, Orsic e Kovacic, si vede annullare un gol al 73' ma poi decide la sfida nove minuti dopo. Anche Perisic si vede togliere il possibile raddoppio, ma finisce comunque 1-0 per la Croazia, che esordirà mercoledì prossimo a Qatar 2022 nel match con il Marocco. L'Arabia Saudita, invece, sfiderà la scatenata Argentina.

IRAN-TUNISIA 0-2

Sorride anche la Tunisia, che si impone contro l'Iran per 2-0. Gli africani, che debutteranno il prossimo 22 novembre contro la Danimarca ed inseriti nel girone insieme all'Australia e ai campioni del Mondo in carica della Francia, sorridono grazie alle reti di Naim Sliti e Ali Abdi. Dopo tre risultati positivi di fila nelle amichevoli, invece, crolla l'Iran, che si presenterà con una sconfitta alla sfida del 21 contro l'Inghilterra di Southgate.

OMAN-GERMANIA 0-1

Anche la Germania si presenterà ai Mondiali dopo una vittoria in amichevole: i tedeschi battono 1-0 l'Oman con un gol nel finale di Füllkrug. Dopo un primo tempo senza reti, nel quale Al Mukhaini deve respingere la punizione di Sané e Moukoko colpisce un palo nel recupero, Flick la vince nella ripresa grazie ai cambi, visto che si ripresenta nel secondo tempo con Füllkrug, Günter, Schlotterbeck e Kimmich. E proprio l'attaccante del Werder, all'80', riceve da Havertz in area, controlla e con il sinistro insacca. Quattro minuti dopo arriverebbe anche la doppietta, ma il 2-0 viene annullato per fuorigioco. Poco male, perché finisce comunque 1-0: i tedeschi inizieranno il loro Mondiale mercoledì 23 novembre contro il Giappone dopo una vittoria nell'ultimo match prima della rassegna qatariota.

POLONIA-CILE 1-0

La Polonia vince l'amichevole prima del debutto ai Mondiali 2022 (esordio il 22 novembre contro il Messico) e batte 1-0 il Cile in amichevole. Un successo con protagonisti gli "italiani": dopo un primo tempo senza gol per Milik e compagni, con la Roja che sfiora il gol grazie a Núñez e Vidal, Michniewicz inserisce Piatek ed è proprio l'attaccante della Salernitana, all'85', a ribattere in porta sugli sviluppi di calcio d'angolo dopo la parata di Bravo sul colpo di testa di Kiwior.

MESSICO-SVEZIA 1-2

Perde il Messico, steso 2-1 nel finale dalla Svezia. Nel primo tempo di Girona non arrivano gol ma non mancano le emozioni, soprattutto prima dell'intervallo: la più grande occasione è per la formazione di Martino, che colpisce la traversa con il favoloso sinistro di Antuna dal limite che impatta la parte alta del montante, mentre poco dopo è Gyokeres, di testa, a spaventare Ochoa. Eppure, a passare al 54' sono gli scandinavi: Rohden si fionda sul secondo palo e raccoglie l'assist di Svanberg, insaccando a porta vuota. Il vantaggio, però, dura appena 6 minuti, poi Hector Herrera trova un gran lancio per Vega, che tutto solo davanti a Nordfeldt non sbaglia e firma l'1-1. All'84', però, la Svezia segna il gol che decide il match: angolo di Forsberg, ribattuta e destro all'angolino di Svanberg, che trova un gol di precisione pura siglando la vittoria della formazione di Andersson. Il Messico, che debutterà contro la Polonia a Qatar 2022, chiude con una sconfitta la preparazione al Mondiale.