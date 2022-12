Finale Mondiali 2022: Argentina-Francia, numeri e statischie

statistiche

L'Albiceleste ha battuto i Bleus due volte su tre ai Mondiali ma ha perso proprio nella fase a eliminazione diretta

● L'Argentina partecipa alla sua sesta finale dei Mondiali, solo la Germania (8) che ne conta di più. Potrebbe alzare il trofeo per la terza volta, dopo il 1978 e il 1986, ma perdendo, diventerebbe la squadra con più sconfitte nelle finali della Coppa del Mondo (4, come la Germania).

● La Francia ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo per la quarta volta, tutte dal 1998 in avanti (1998, 2006, 2018, 2022). Nel periodo ha raggiunto questo risultato almeno il doppio di qualsiasi altra Nazionale. I Bleus, i campioni in carica, potrebbero diventare la terza nazione a vincere due Mondiali consecutivi, dopo Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962).

● Questo sarà il quarto confronto ai Mondiali tra Argentina e Francia. L'Albiceleste ha vinto due dei tre precedenti, perdendo tuttavia l'unico disputato nella fase a eliminazione diretta, una sconfitta per 3-4 negli ottavi di finale del 2018. In totale, questa sarà la 13ª sfida tra Argentina e Francia in tutte le competizioni, con i Bleus vincenti solo in tre delle precedenti 12 (3N, 6P).

● La Francia è imbattuta da 10 partite del Mondiali contro nazioni sudamericane (6V, 4N). Infatti, l'ultima sconfitta risale alla prima fase a gironi del 1978, 1-2 contro l'Argentina.

● Questa sarà l'11ª finale della Coppa del Mondo disputata tra una nazione sudamericana e una europea; le squadre sudamericane hanno alzato il trofeo in sette delle precedenti 10 occasioni. Tuttavia, l'Argentina è responsabile di due delle tre sconfitte (contro la Germania nel 1990 e nel 2014), mentre la Francia è stata protagonista dell'altra vittoria europea (3-0 contro il Brasile nel 1998).

● Dopo aver perso 2-1 contro l'Arabia Saudita alla prima giornata, l'Argentina potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Coppa del Mondo a perdere la prima partita di un'edizione e vincere il trofeo, dopo la Spagna nel 2010.

● Con la sconfitta dell'Argentina 2-1 contro l’Arabia Saudita e quella della Francia per 1-0 contro la Tunisia nei rispettivi gironi, questa sarà solo la seconda finale della Coppa del Mondo in cui entrambe le finaliste hanno perso una partita prima dell’atto conclusivo. L'altra risale al 1978, quando l'Argentina vinse il trofeo battendo l'Olanda 3-1 in finale, dopo che entrambe avevano registrato una sconfitta nella prima fase a gironi.

● La Francia ha vinto tutte e sette le partite a eliminazione diretta della Coppa del Mondo dall'inizio del torneo del 2018. Nella storia della competizione, solo il Brasile tra il 1958 e il 1970 (9) ha registrato una striscia di successi più lunga in questa fase (le fasi a eliminazione diretta escludono il primo gruppo, il secondo gruppo e il gruppo finale, ma includono gli spareggi).

● L'Argentina ha limitato gli avversari a soli 5.7 tiri a partita in questo Mondiale, meno di qualsiasi altra squadra. Finora non ha mai subito oltre 0.6 Expected Goals in alcuna delle sei partite.

● La Francia ha registrato il totale di Expected Goals escludendo i rigori più alto di qualsiasi nazione ai Mondiali 2022 (11.9), mentre la media a partita dell'Argentina di 0.4 xG subiti (rigori esclusi) è la più bassa in questa edizione. Scendendo in campo, l'argentino Lionel Messi diventerà il giocatore con più presenze nella storia della Coppa del Mondo (26). Potrebbe anche diventare il primo giocatore a segnare nella fase a gironi, agli ottavi, ai quarti, in semifinale e in finale in una singola edizione del torneo.

● L'argentino Lionel Messi ha realizzato 11 gol e fornito otto assist in 25 presenze ai Mondiali. Dovesse segnare o servire un passaggio vincente in questo match, diventerebbe il primo giocatore a prendere parte a 20 marcature nella competizione (contando i gol di tutti i tempi e gli assist dal 1966).

● Antoine Griezmann e Kylian Mbappé hanno entrambi segnato per la Francia nella finale della Coppa del Mondo 2018 (4-2 v Croazia). Solo quattro giocatori hanno segnato in due diverse finali dei Mondiali: Vavá (1958, 1962), Pelé (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982) e Zinedine Zidane (1998, 2006). All'età di 23 anni e 363 giorni nel giorno dell’incontro, Mbappé potrebbe diventare il giocatore più giovane a trovare il gol in più finali della competizione.

● Il francese Antoine Griezmann ha creato più occasioni (21) e ha registrato un totale di Expected Assists più alto (3.5) rispetto a qualsiasi altro giocatore ai Mondiali 2022. Da quando Opta dispone di questi dati (dal 1966), solo un giocatore francese ha creato più occasioni in una singola edizione della Coppa del Mondo rispetto alle 21 di Griezmann: Alain Giresse (24 nel 1982 e 24 nel 1986).

● A 44 anni, l'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni è il più giovane tecnico a prendere parte a una finale dei Mondiali dai tempi di Rudi Völler nel 2002 (42), mentre potrebbe diventare il più giovane a vincere il trofeo dai tempi del suo connazionale César Luis Menotti nel 1978 (39)

● Il francese Didier Deschamps potrebbe diventare solo il secondo allenatore a guidare una nazione alla vittoria in due diversi Mondiali, dopo Vittorio Pozzo con l'Italia nel 1934 e nel 1938. Deschamps ha vinto 14 delle sue 18 partite da allenatore nella competizione (2N, 2P); solo Helmut Schön (16) conta più successi da tecnico nella Coppa del Mondo, mentre la sua percentuale di vittorie del 78% è la migliore di qualsiasi altro allenatore con più di 10 panchine.

● Negli ultimi due Mondiali, i due giocatori che hanno preso parte a più tiri dopo un movimento palla al piede sono l'argentino Lionel Messi (27) e il francese Kylian Mbappé (22). Messi ha effettuato 17 conclusioni e creato 10 occasioni dopo un movimento palla al piede, mentre Mbappé ha effettuato otto tiri e creato 14 occasioni.

● Il portiere della Francia Hugo Lloris potrebbe diventare il quarto giocatore a guidare da capitano una squadra in due finali consecutive della Coppa del Mondo, dopo Karl-Heinz Rummenigge (1982 e 1986), Diego Maradona (1986 e 1990) e Dunga (1994 e 1998). Con ciascuno dei precedenti che ha perso una delle due partite, Lloris potrebbe essere il primo capitano a vincere due finali differenti.