Argentina, follia oltre la festa: almeno 18 feriti e salto sul bus riuscito... a metà

A BUENOS AIRES

A Bahia Blanca un ragazzo morto strozzato dalla bandiera incastrata nella ruota della moto

Festa e follia negli oceanici festeggiamenti organizzati a Buenos Aires per accogliere l'Argentina dopo il trionfo ai Mondiali in Qatar. Almeno 18 persone sono rimaste ferite, sei delle quali con conseguente trasferimento in ospedale. Per tutti la diagnosi è di "traumi multipli" agli arti inferiori o superiori, dovuti per lo più a cadute da alberi, semafori o ponti. ponti. Due tifosi, seduti con le gambe sul parapetto di un ponte che attraversa l'autostrada Ricchieri, hanno cercato di saltare all'interno dell'autobus scoperto sul quale viaggiavano Messi e compagni: se uno dei due è riuscito nell'impresa, l'altro ha sbattuto violentemente contro la parte posteriore dell'automezzo, finendo sull'asfalto e subito soccorso dai presenti.

A Bahia Blanca, città a 400 km da Buenos Aires, i festeggiamenti sono finiti in tragedia: un ragazzo di 22 anni è morto strangolato dalla bandiera argentina che aveva al collo e che si è incastrata nella ruota della sua moto.