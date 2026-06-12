Yamal al supermercato, fa la spesa e spinge il carrello

Lamine Yamal che fa la spesa con un carrello pieno zeppo come fosse un qualunque cliente di un supermercato. E' successo negli Stati Uniti dove la Spagna sta per cominciare il suo Mondiale in un momento di libertà del fantasista del Barcellona che - come si vede nelle foto e immagini pubblicate da Espn e dal New York Post - mostrano uno dei giocatori più forti del mondo passeggiare in un Walmart a Fort Oglethorpe, in Georgia. Yamal è stato notato prima tra le corsie del supermarket e poi nel parcheggio mentre spinge il carrello sella spesa. Poi l'attaccante spagnolo è tornato nel ritiro della Spagna a Chattanooga, cittadina del Tennessee al confine con la Georgia, dove le Furie Rosse hanno deciso di installare il loro quartier generale per il Mondiale. Nelle scorse settimane Yamal ha anche rischiato di saltare il torneo a causa di un infortunio accusato con la maglia del Barcellona. Scampato il pericolo, Yamal ha recuperato ed è partito per gli Stati Uniti con la squadra di De La Fuente, ma probabilmente salterà la gara d'esordio contro Capo Verde in programma il 15 giugno.