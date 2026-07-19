Wenger: "Un Mondiale spettacolare, l'allargamento a 48 squadre ha funzionato"

"C'erano molti interrogativi sulla presenza di 48 squadre ma io anzitutto credo che fosse eticamente necessario, perchè alcune confederazioni non erano abbastanza rappresentati, e anche l'idea che alcune nazionali non fossero abbastanza forti, ma a entrambi i dubbi è stata data la risposta: abbiamo visto partite fantastiche e grande spettacolo e abbiano visto che il divario tra le nazionali si è ridotto". Lo ha detto il responsabile dello sviluppo globale del calcio Fifa, Arsene Wenger, facendo un primo bilancio del torneo. Parlando poi della finale di stasera, l'ex tecnico francese ha detto di ritenere lche a Spagna sia stata più una squadra nel modo in cui ha giocato, e l'Argentina più una squadra nel modo in cui si è comportata. Una con un po' più di grinta, un gioco più fisico, tipico del Sud America, e ovviamente anche una qualità eccezionale, e un giocatore eccezionale - ha sottolineato -. La Spagna invece, ha giocato un calcio basato sull'intelligenza e sulla tecnica. Credo, personalmente, che sia un messaggio molto importante da trasmettere al mondo: ricordare a tutti che il calcio è più questione di qualità tecnica e intelligenza, che di tutto il resto".