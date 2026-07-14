Un pizzico di Italia in Inghilterra-Argentina: Mariani nella squadra arbitrale

Sarà l'americano Ismail Elfath ad arbitrare la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, in programma domani (calcio di inizio alle ore 21 italiane) ad Atlanta. In campo con Elfath, due assistenti Usa, Corey Parker e Kyle Atkins, e un italiano, Maurizio Mariani, designato come quarto ufficiale. Un altro italiano, Daniele Bindoni, sarà la riserva degli assistenti. In questa fase finale della Coppa del Mondo, Elfath ha già arbitrato due partite dei gironi eliminatori - Olanda-Giappone 2-2 e Uruguay Spagna 0-1 - e l'ottavo di finale vinto dalla Norvegia sul Brasile per 2-1.