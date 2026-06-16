Trump alzerà il trofeo con la squadra vincitrice del Mondiale: nuove polemiche in vista

16 Giu 2026 - 10:43
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Donald Trump ci... ricasca. Il Presidente degli Stati Uniti, svela Talk Sport, solleverà la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio insieme alla squadra vincitrice del Mondiale. Il fresco 80enne salirà quindi sul palco insieme a Gianni Infantino di cui è grande amico ripetendo quindi quanto accaduto nel Mondiale per Club di un anno fa, quando le immagini lo immortalarono insieme ai giocatori del Chelsea in occasione della festa dei Blues. La presenza di Trump sul palco con i Blues scatenò diverse polemiche: in molti accusarono l'imprenditore a stelle e strisce di essere troppo invadente.

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