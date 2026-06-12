Thomas Partey salta l'esordio del Ghana: negato l'ingresso in Canada per un'accusa di stupro

Il centrocampista del Ghana Thomas Partey salterà la prima partita della sua nazionale ai Mondiali a Toronto contro Panama, dopo che gli è stato negato l'ingresso in Canada. Lo riferisce la Bbc. Partey, 32 anni, si è dichiarato non colpevole di sette capi d'accusa per stupro e uno per violenza sessuale, relativi a denunce presentate da quattro donne diverse tra il 2020 e il 2022. Il processo a suo carico è previsto per il prossimo anno. In un comunicato, la Fifa ha confermato che l'ex giocatore dell'Arsenal, ora in forza al Villarreal, non potrà partire dal centro di allenamento del Ghana a Boston, poiché la sua richiesta di visto è stata "respinta dal governo canadese". La Fifa, l'organo di governo del calcio mondiale, ha aggiunto: "Non è coinvolta nelle procedure di immigrazione dei paesi ospitanti, compresa la concessione dei visti. È il governo del paese ospitante a determinare in ultima analisi chi riceve un visto e chi viene ammesso nel paese". Partey si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, ma è in attesa di processo e non è stato ancora condannato.Partey, secondo quanto riportano i media britannici, è stato accusato nel luglio 2025 dalla Polizia Metropolitana di Londra di cinque capi d'accusa per stupro e uno per violenza sessuale. Nel febbraio di quest'anno, è stato accusato di due nuovi capi d'accusa per stupro, anche questi sarebbero stati commessi tra il 2020 e il 2022. Il centrocampista si è dichiarato non colpevole e il processo a suo carico è previsto per il prossimo anno. Sul sito web del governo canadese, le norme relative all'ingresso nel Paese affermano: "Se hai commesso un reato o sei stato condannato per un reato, potresti non essere autorizzato a entrare in Canada".