Tempesta di fulmini sull'Azteca, Messico-Inghilterra posticipata di un'ora

È in corso una tempesta sullo stadio che ospiterà stanotte l'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra. I protocolli di emergenza per maltempo sono stati attivati ​​allo stadio Azteca a causa dei fulmini previsti prima della partita e l'arrivo dei giocatori è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche. Telemundo ha annunciato che il calcio d'inizio della sfida slitta di un'ora, quindi alle 3 italiane. Le squadre dovranno restare negli spogliatoi sino al via libera della Fifa.