Tempesta di fulmini sull'Azteca, Messico-Inghilterra posticipata di un'ora

È in corso una tempesta sullo stadio che ospiterà stanotte l'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra. I protocolli di emergenza per maltempo sono stati attivati allo stadio Azteca a causa dei fulmini previsti prima della partita e l'arrivo dei giocatori è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche. Telemundo ha annunciato che il calcio d'inizio della sfida slitta di un'ora, quindi alle 3 italiane. Le squadre dovranno restare negli spogliatoi sino al via libera della Fifa.
Cosa prevede il protocollo
Il regolamento Fifa prevede che qualsiasi fulmine entro un raggio di sei miglia dallo stadio comporti l'immediata sospensione della partita per la sicurezza di giocatori e spettatori, indipendentemente dal fatto che la partita sia già iniziata o meno. Solo dopo 30 minuti di tempo sereno e senza fulmini sarà consentito lo svolgimento dell'incontro.