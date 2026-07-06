Mondiali 2026: Haaland fa la storia, la Norvegia batte il Brasile e vola ai quarti

© Getty Images
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Clamoroso colpo di scena negli ottavi di finale del Mondiale 2026: la Norvegia batte 2-1 il Brasile e lo elimina, raggiungendo i quarti di finale. Pronti via e Cunha conquista un rigore al 12’, ma Bruno Guimaraes viene neutralizzato da Nyland. Nella ripresa match più bloccato, fino all’incornata vincente di Haaland all’80’, che poi raddoppia al 90’. Inutile il rigore trasformato da Neymar al 99’, Ancelotti esce dal Mondiale agli ottavi.
Uno stratosferico Haaland elimina clamorosamente il Brasile dal Mondiale 2026, Norvegia ai quarti grazie al 2-1 sulla nazionale Carioca. La gara in avvio sembra bloccata, poi però al 12’ Ajer commette fallo su Cunha e gli uomini di Ancelotti conquistano un calcio di rigore. Dal dischetto Bruno Guimaraes viene però neutralizzato da Nyland, che intuisce e tiene la porta inviolata. Le occasioni sono poche, e il primo tempo si chiude senza altre emozioni. Nella ripresa Ancelotti getta nella mischia Endrick e Neymar, con l’attaccante ex Lione che si divora il vantaggio. All’80’ ecco che arriva l’episodio che cambia tutto: cross dalla sinistra di Schjelderup e incornata vincente di Haaland, che fa 1-0. Vinicius e compagni cercano di pareggiare, ma al 90’ Haaland si inventa un sinistro pazzesco sotto le gambe di Danilo che si spegne all’angolino. In pieno recupero Ostigard commette fallo e viene concesso un altro rigore al Brasile, con Neymar che non sbaglia e accorcia (inutilmente) a tempo praticamente scaduto. Il Brasile esce agli ottavi (non accadeva dal 1986), la Norvegia è clamorosamente ai quarti e può sognare in grande.
IL TABELLINO
Brasile-Norvegia 1-2
Brasile (4-4-2): Alisson 6; Danilo 5.5, Marquinhos 6, Gabriel 5.5, Do. Santos 6; Rayan 5.5 (dal 23’ st Da. Santos 5.5), Guimaraes 5 (dal 34’ st Ederson sv), Casemiro 5,5, Martinelli 6 (dal 23’ st Neymar 6.5). Cunha 6 (dal 13’ st Endrick 5); Vinicius 6.5. All. Ancelotti. A disp. Ederson, Weverton, Alex Sandro, Bremer, Pereira, Ibanez, Fabinho, Raphinha, Luiz Henrique, Igor Thiago.
Norvegia (4-3-3): Nyland 8; Ryerson 6, Ajer 6, Heggem 6.5, Wolfe 6.5 (dal 50’ st Ostigard 5.5); Odegaard 7, Berge 6.5, Berg 6.5; Sorloth 5.5 (dal 1’ st Bobb 6.5), Nusa 6 (dal 1’ st Schjelderup 7), Haaland 8.5. All. Solbakken. A disp. Tangvik, Selvik, Bjorkan, Langas, Falchener, Thorsby, Thorstvedt, Aasgaard, Hauge, Strand Larsen.
Arbitro: Elfath (Stati Uniti).
Marcatori: 80’ e 90’ Haaland (N), 99’ rig. Neymar (B).
Ammoniti: Neymar (B).
Espulsi: -