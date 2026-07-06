Mondiali 2026: Haaland fa la storia, la Norvegia batte il Brasile e vola ai quarti

Uno stratosferico Haaland elimina clamorosamente il Brasile dal Mondiale 2026, Norvegia ai quarti grazie al 2-1 sulla nazionale Carioca. La gara in avvio sembra bloccata, poi però al 12’ Ajer commette fallo su Cunha e gli uomini di Ancelotti conquistano un calcio di rigore. Dal dischetto Bruno Guimaraes viene però neutralizzato da Nyland, che intuisce e tiene la porta inviolata. Le occasioni sono poche, e il primo tempo si chiude senza altre emozioni. Nella ripresa Ancelotti getta nella mischia Endrick e Neymar, con l’attaccante ex Lione che si divora il vantaggio. All’80’ ecco che arriva l’episodio che cambia tutto: cross dalla sinistra di Schjelderup e incornata vincente di Haaland, che fa 1-0. Vinicius e compagni cercano di pareggiare, ma al 90’ Haaland si inventa un sinistro pazzesco sotto le gambe di Danilo che si spegne all’angolino. In pieno recupero Ostigard commette fallo e viene concesso un altro rigore al Brasile, con Neymar che non sbaglia e accorcia (inutilmente) a tempo praticamente scaduto. Il Brasile esce agli ottavi (non accadeva dal 1986), la Norvegia è clamorosamente ai quarti e può sognare in grande.