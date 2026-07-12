Le pagelle di Argentina-Svizzera: capolavoro di Julian Alvarez, Embolo condanna i suoi
L'eroe della serata è l'attaccante dell'Atletico che salva l'Argentina spedendola in semifinaledi Martino Cozzi
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ARGENTINA
Dibu Martinez 6,5 - Su questa semifinale conquistata c'è anche la sua firma. Nel primo tempo si immola in uscita su Embolo, poi gestisce alla perfezione tutti i palloni che passano dentro l'area di rigore. Carattere e personalità non mancano, è uno dei leader di questa squadra.
Molina 5,5 - Si perde Ndoye in occasione del gol del pareggio commettendo una grande disattenzione. Si fa, però, apprezzare per le sue escursioni offensive, dove mette in mostra una condizione fisica di alto livello ma fatica a concretizzare.
Dal 40' st Montiel 6 - Aiuta i compagni a spingere alla ricerca del gol della vittoria.
Romero 6 - Altra gara di grande spessore del centrale del Tottenham, che regge bene nel duello con Embolo. Oggi non veste i panni del difensore goleador ma dimostra perché sia uno dei titolari inamovibili di questa squadra.
Dal 1' sts Otamendi 6 - Entra negli ultimi 15 minuti per blindare la difesa e non sbaglia nulla.
Lisandro Martinez 6 - Un'altra partita di alto livello, soprattutto nella gestione delle difficoltà. La difesa dell'Albiceleste soffre maledettamente gli attacchi della Svizzera, soprattutto nel secondo tempo, ma lui si fa sempre trovare ben piazzato.
Tagliafico 5,5 - Come al solito, la generosità non gli manca ma oggi è meno incisivo in attacco. Si propone di meno e i compagni lo servono poco. L'arma in più di Scaloni oggi non ha fatto la differenza.
Dal 32' st Nico Gonzalez 6 - Entra con il piglio giusto e più volte si rende pericoloso: che sia il terzino il suo nuovo ruolo?
Paredes 6,5 - In questo Mondiale sta vivendo una seconda giovinezza. Sempre presente all'interno del vivo del gioco, duro e puntuale nei contrasti. Una grande risposta a quelli che, forse, l'avevano dato per finito.
Dal 5' sts Lopez sv
De Paul 5,5 - Il ruolo di esterno, forse, non fa per lui. Bravissimo a venire a giocare tra le linee, in difficoltà quando deve prendere l'ampiezza. Non a caso, la maggior parte degli attacchi della Svizzera arrivano dalla sua parte. Abbiamo visto versioni migliori.
Dal 40' st Lautaro 6,5 - Entra per dare peso all'attacco e trova il gol del definitivo 3-1: bomber.
Mac Allister 6 - Sblocca la partita con una splendida girata di testa sul primo palo, confermando il suo fiuto del gol. Il pressing a tutto campo della Svizzera lo costringe a svariare molto per il campo, senza però riuscire a incidere più di tanto. Si divora il gol del raddoppio al novantesimo, spedendo fuori di testa da due passi.
Enzo Fernandez 5 - L'entusiasmo del gol decisivo segnato contro l'Egitto non riesce a dargli qualcosa in più in questa partita. Fa fatica a trovare la posizione, forse anche perché gioca in una zona di campo che non lo esalta alla perfezione.
Dal 1' pts Almada 6 - Entra per dare freschezza all'attacco argentino e si rende più volte pericoloso
Messi 6 - Pennella un pallone meraviglioso sulla testa di Mac Allister per il gol del vantaggio, poi, anche lui, fa grande fatica a trovare le soluzioni giuste. È sembrato un po' spento rispetto alle ultime uscite, complice anche l'ottima organizzazione difensiva degli avversari.
Julian Alvarez 7 - All'interno di una partita complicatissima, tira fuori il coniglio dal cilindro nel momento di massima difficoltà regalando una semifinale quasi insperata. Per tutta la partita, però, viene messo a fare a spallate con la difesa della Svizzera e fa moltissima fatica: le cose migliori si vedono quando prova a legare il gioco.
CT Scaloni 5 - Sì, è vero, l'Argentina è ancora in semifinale ma quella di stasera, forse, è stata la versione peggiore della sua Albiceleste. Poche idee e molto confuse, solo la superiorità numerica e un capolavoro di Julian Alvarez lo salvano. Che fatica.
SVIZZERA
Kobel 6 - Sui gol non può praticamente nulla, è decisivo nel recupero del secondo tempo con un miracolo su Lisandro Martinez che porta la Svizzera ai supplementari. Ai rigori avrebbe potuto dire la sua.
Zakaria 6 - Confermato nel ruolo di terzino destro, si dimostra ancora una volta un giocatore estremamente affidabile. Regge alla grande il duello con Enzo Fernandez, controllando anche alla perfezione gli inserimenti di Tagliafico. Una scommessa vinta da Yakin.
Dal 6' pts Jashari sv
Elvedi 6 - Ormai è un titolarissimo di questa Nazionale e sta confermando il suo status internazionale. Ottimo nel duello con Julian Alvarez prima e Lautaro poi, un'altra grande prova di personalità.
Akanji 6 - Le sue ottime prestazioni non fanno più notizia. Concentrato in fase difensiva, pulito in costruzione, è da lui che partono la maggior parte delle azioni della Svizzera. Leader silenzioso sia dentro che fuori dal campo.
Ricardo Rodriguez 6 - Un'altra partita di grande autorità. In questo Mondiale è sempre stato uno dei migliori e anche stasera non ha assolutamente sfigurato. Concentrato nel contenere sia De Paul che Messi, nel finale di partita è costretto ad alzare bandiera bianca per la stanchezza.
Dal 50' st Comert 6 - Si applica bene in difesa aiutando i compagni in grande difficoltà.
Freuler 6 - L'ennesima conferma dell'altissimo livello raggiunto negli ultimi anni. Gestisce il centrocampo con estrema lucidità e freddezza senza sfigurare di fronte a campioni con una nomea sicuramente più grande della sua.
Dal 10' sts Vargas sv
Xhaka 6 - Testa, cuore e gambe. Tre caratteristiche che lo contraddistinguono da sempre e che anche stasera ha messo in campo. Con la palla tra i piedi è sempre una sicurezza, praticamente perfetto anche nella lettura del gioco.
Sow 5 - Quasi impalpabile in zona offensiva, ma dà grande equilibrio alla squadra aiutando molto anche in fase difensiva. È un buon mestierante e per questo Yakin ha deciso di puntare su di lui.
Dal 41' st Widmer 6 - Entra dopo l'espulsione di Embolo e tiene botta agli attacchi argentini
Rieder 5,5 - Riesce spesso a farsi trovare tra le linee senza, però, mai incidere veramente. Le sue qualità, però, sono evidenti e Yakin non rinuncia mai a lui. È uno dei titolarissimi di questa nazionale, grazie soprattutto alla sua intelligenza tattica
Dal 41' st Muheim 6 - Dà una mano ai compagni in inferiorità, ma non basta
Ndoye 7,5 - Infermabile. Al di là del gol segnato, la sua prestazione è di altissimo livello. Dribbla, strappa, gestisce il pallone e rientra, sembra la versione migliore ammirata a Bologna due anni fa. Una prestazione che può rilanciare le sue ambizioni, anche in ottica mercato estivo.
Dal 41' st Amdouni 6 - Si applica in fase difensiva per cercare di portare la partita ai rigori.
Embolo 4 - Fallisce il gol del pareggio a tu per tu con il Dibu Martinez, poi nel secondo tempo si fa espellere per una simulazione completamente ingenua. Finisce la sua gara in lacrime, compromettendo la partita dei propri compagni.
CT Yakin 7 - Se prima di questa partita ci avessero detto che la sua Svizzera avrebbe dominato i Campioni del Mondo, forse, non ci avremmo creduto. Ma la realtà dei fatti dice che la nazionale elvetica è arrivata a un grandissimo livello anche grazie allo splendido lavoro fatto negli ultimi anni. Se questo non è un capolavoro poco ci manca.