Svizzera-Canada, le ufficiali: Akanji e David dal 1'

Tra poco Svizzera e Canada si affronteranno nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali: di seguito le formazioni ufficiali.
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Manzambi, Sow, Vargas; Embolo. A disp. Keller, Mvogo, Aebischer, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jashari, Ndoye, Okafor, Rieder, Widmer, Zakaria. All. Murat Yakin.
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; J. David, Larin. A disp. Goodman, St. Clair, Bombito, P. David, Davies, Millar, Nelson, Oluwaseyi, Osorio, Shaffelburg, Sigur, Waterman. All. Jesse Marsch.