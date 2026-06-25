Sudafrica nella storia: batte la Corea del Sud e prima volta oltre i gironi. Flop Rep. Ceca
Maseko spinge i Bafana Bafana dove non erano arrivati nemmeno nel Mondiale in casa del 2010. Il Messico vince 3-0 e chiude a punteggio pieno
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Sorpresa Sudafrica, batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico, per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Chi lo avrebbe mai detto, dopo la partita inaugurale del Mondiale?
Il gruppo di Broos è cresciuto gara dopo gara, ma forse sarebbe il caso di dire minuto dopo minuto. Dopo un avvio incerto contro i sudcoreani, decisivo il mancino di Maseko nel cuore della ripresa, con movimento a rientrare che non ha lasciato scampo al portiere Kim.
Dall'altra parte, deludente la prova di Son (entrato dopo l'intervallo) e compagni, che si sono fermati a qualche occasione da rete, senza incidere davvero.
Alla Corea del Sud sarebbe bastato un pareggio per chiudere al secondo posto in virtù dell'esordio vincente contro la Repubblica Ceca, invece questa sconfitta condanna gli asiatici alla terza piazza a quota 3 punti, col rischio concreto di eliminazione.
Già fuori invece la stessa Repubblica Ceca, che completa un Mondiale deludente chiudendo con appena un punto raccolto. All'Atzeca di Città del Messico, i padroni di casa festeggiano il primato nel girone insieme al loro pubblico, chiudendo a punteggio pieno grazie al 3-0 rifilato alla squadra di Koubek, che ha lasciato Schick inizialmente in panchina.
Dopo un discreto primo tempo che non ha però portato al vantaggio, gli Europei si sono sciolti nella ripresa: Messico in gol con Chavez, Quinones e infine Fidalgo. Nel finale spazio anche per la passerella riservata a Ochoa, il portiere 40enne convocato per il sesto Mondiale e subentrato a Rangel per salutare il pubblico. Il Messico ora aspetta un'avversaria dal tabellone delle terze.