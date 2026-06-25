Sudafrica nella storia: batte la Corea del Sud e prima volta oltre i gironi. Flop Rep. Ceca

Dopo un discreto primo tempo che non ha però portato al vantaggio, gli Europei si sono sciolti nella ripresa: Messico in gol con Chavez, Quinones e infine Fidalgo. Nel finale spazio anche per la passerella riservata a Ochoa, il portiere 40enne convocato per il sesto Mondiale e subentrato a Rangel per salutare il pubblico. Il Messico ora aspetta un'avversaria dal tabellone delle terze.