Brasile, tutto troppo facile con la Scozia: doppietta di Vinicius, Ancelotti chiude primo. Avanza il Marocco che vince ma soffre

Il Marocco soffre troppo con Haiti nel primo tempo dove va due volte in svantaggio (in gol Isidor e autogol di Bono) ma la riprende sempre con Hakimi e Saibari. Nella ripresa poi mette la freccia e chiude la sfida con un netto 4-2 grazie alle reti di Rahimi e Yassine. Troppo poco per un Marocco che finisce quindi secondo e fa felice Ancelotti, quest'ultimo aiutato anche dalla Scozia. L'erroraccio di Mckenna sul primo gol di Vinicius Jr infatti, non fa onore a un Mondiale di buon livello. Dai sedicesimi sarà vietato sbagliare, lo sa anche il Brasile che punta a stupire con un Neymar in più nel motore.