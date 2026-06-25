MONDIALI 2026

Brasile, tutto troppo facile con la Scozia: doppietta di Vinicius, Ancelotti chiude primo. Avanza il Marocco che vince ma soffre

I Verdeoro sul velluto: segna anche Cunha, si rivede Neymar. Haiti saluta con onore   

di Arturo Calcagni
25 Giu 2026 - 02:20
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Tutto fin troppo facile per il Brasile di Carlo Ancelotti che si vede mettere il tappeto rosso dalla Scozia nell'ultimo turno del girone C dei Mondiali. I Verdeoro si assicurano il primo posto del girone grazie a un netto 3-0 agli scozzesi, mai veramente in partita e tramortiti da una doppietta di Vinicius jr (7' e 48') e dal gol di Cunha (60'), poi sostituito nel corso dalla ripresa da un applauditissimo Neymar, all'esordio nella competizione e al suo quarto Mondiale.

Se il Brasile sorride per la qualificazione ai sedicesimi (affronterà la seconda del girone F, ossia una tra Olanda, Giappone e Svezia), lo fa meno la Scozia che adesso rischia seriamente di non rientrare tra le migliori terze a causa di una differenza punti negativa (-3). Differenza reti fatale anche il Marocco, che chiude a 7 punti in classifica come il Brasile ma al secondo posto per il criterio indicato in precedenza (+6 la differenza reti per i Verdeoro, +3 per Brahim Diaz e compagni).

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Il Marocco soffre troppo con Haiti nel primo tempo dove va due volte in svantaggio (in gol Isidor e autogol di Bono) ma la riprende sempre con Hakimi e Saibari. Nella ripresa poi mette la freccia e chiude la sfida con un netto 4-2 grazie alle reti di Rahimi e Yassine. Troppo poco per un Marocco che finisce quindi secondo e fa felice Ancelotti, quest'ultimo aiutato anche dalla Scozia. L'erroraccio di Mckenna sul primo gol di Vinicius Jr infatti, non fa onore a un Mondiale di buon livello. Dai sedicesimi sarà vietato sbagliare, lo sa anche il Brasile che punta a stupire con un Neymar in più nel motore.

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