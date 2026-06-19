Stati Uniti-Australia, le formazioni ufficiali: fuori Pulisic negli USA, c'è Circati nell'Australia

19 Giu 2026 - 20:31
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© Getty Images

© Getty Images

Di seguito le formazioni ufficiali di USA-Australia, match valevole per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026

Stati Uniti - (4-2-3-1) - Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun.
A disposizione: Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldan, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.
CT: Maurizio Pochettino

Australia - (3-4-1-2) - Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Leckie, Velupillay; Touré. 
A disposizione: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.
CT: Tony Popović

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