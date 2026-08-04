Dzeko rinnova torna in Bundes a 40 anni

Ritorno in Bundes dopo 15 anni per Dzeko: "Da quando sono arrivato allo Schalke in inverno, ho fatto parte di una squadra fantastica e ho potuto godere dell'incredibile supporto dei tifosi. La promozione in Bundesliga è tra i momenti più belli della mia carriera. È stato incredibile. Il calcio mi ha reso felice e mi ha motivato per tutta la vita. Ho ancora fame di successo e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga", le sue prime parole dopo il rinnovo