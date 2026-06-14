Stampa Marocco: Brasile non ci guarda più dall'alto in basso

"Il Brasile non ci guarda più dall'alto in basso". Così la stampa marocchina celebra il pareggio del marocco contro la selecao al debutto nel Mondiale ed elogia la prestazione dei Leoni dell'Atlante. I media del paese africano hanno sottolineato la coraggiosa prestazione della squadra di Mohamed Ouahbi e hanno sostenuto che i marocchini si sono dimostrati superiori in diversi momenti della partita. Il sito web Le360 Sport ha definito il pareggio un risultato prezioso e ha sottolineato come il Marocco abbia superato con successo il test ai Mondiali.