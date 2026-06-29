Sparatoria nella fan zone dei Mondiali a San Jose: un morto e un ferito grave

La fan zone dei Mondiali di San Jose, in California, è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.