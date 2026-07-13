Spagna, tutta la carica di Rodri per la Francia: "Non vedo l'ora"

13 Lug 2026 - 11:04
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© italyphotopress

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Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Rodri ha parlato della semifinale di domani contro la Francia. Il mediano spagnolo ha dichiarato: "Non vedo l'ora. È la grande prova per noi, contro la squadra più in forma del Mondiale. Loro hanno un enorme potenziale offensivo, ma io sottolineerei le virtù difensive. Quando si mettono in blocco basso è difficile entrare, sono molto aggressivi". 

Il calciatore del Manchester City ha aggiunto: "La Francia è un 'equipazo', ma la Spagna lo stesso. Abbiamo dimostrato di poterli battere, ma questa è una semifinale di Coppa del Mondo, entrano in ballo tante altre cose a livello emotivo". 

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