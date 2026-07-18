Spagna, problema maltempo: niente allenamento prima della finale con l'Argentina, la ricostruzione

18 Lug 2026 - 18:15
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L'ultima seduta di allenamento della Spagna presso le strutture dei New York Red Bull in vista della finale Mondiale 2026 contro l'Argentina non si è svolta a causa del maltempo: l'ormai arcinoto protocollo sul meteo in vigore negli Stati Uniti prevede che in caso di fulmini tutta l'attività venga sospesa e non ripresa prima di 30 minuti dall'ultimo fulmine. Inizialmente posticipata, la sessione alla fine è stata cancellata costringendo così la Roja ad allenarsi in palestra. È la seconda volta che accade ciò alla Spagna durante l'attuale edizione della Coppa del Mondo. Nella prima occasione, durante la fase a gironi e al 'campo base' di Chattanooga, l'allenamento era riuscito a partire regolarmente prima di venire interrotto da una tempesta.

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