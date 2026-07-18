Spagna, problema maltempo: niente allenamento prima della finale con l'Argentina, la ricostruzione

L'ultima seduta di allenamento della Spagna presso le strutture dei New York Red Bull in vista della finale Mondiale 2026 contro l'Argentina non si è svolta a causa del maltempo: l'ormai arcinoto protocollo sul meteo in vigore negli Stati Uniti prevede che in caso di fulmini tutta l'attività venga sospesa e non ripresa prima di 30 minuti dall'ultimo fulmine. Inizialmente posticipata, la sessione alla fine è stata cancellata costringendo così la Roja ad allenarsi in palestra. È la seconda volta che accade ciò alla Spagna durante l'attuale edizione della Coppa del Mondo. Nella prima occasione, durante la fase a gironi e al 'campo base' di Chattanooga, l'allenamento era riuscito a partire regolarmente prima di venire interrotto da una tempesta.