Messi, il nono Pallone d'Oro è vicino: c'è un "indizio" social. E Lamine Yamal...

Le quote dei bookmakers parlano chiaro e lo mettono in pole position. A 39 anni, l'infinito fuoriclasse di Rosario sta riscrivendo la storia. Prima di volare al Mondiale aveva già dominato in Mls con l'Inter Miami (12 gol e 8 assist in 14 partite), ma è con la maglia dell'Albiceleste che ha spento ogni dubbio: trascina i suoi in finale con 8 gol e 4 assist. Se dovesse alzare la seconda Coppa del Mondo consecutiva, sarebbe un traguardo senza precedenti nel calcio moderno.