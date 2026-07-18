Spagna-Argentina, conferenza show prima della finale: Djokovic e Brady fanno le domande

Prima dell'evento, a parlare in conferenza stampa era stata la Spagna con Rodri e De La Fuente. Successivamente il passaggio allo show del Fanatics Fest, con l'allenatore spagnolo che se n'è andato molto irritato perché gli è sembrato di partecipare a una festa per Messi e l’Argentina. Già sul palco, infatti, il ct spagnolo si era lamentato in una risposta per la mancanza di rispetto, poi se n’è andato furibondo. Inoltre, se da un lato la Spagna ha seguito le regole portando ct e capitano a parlare, tutt'altro ha fatto l'Argentina. Infatti, Messi ha parlato solamente durante l'evento a pagamento e dopo lo show è andato ad aspettare Scaloni e il Dibu Martinez che sono andati alla conferenza stampa di rito presentandosi con 40 minuti di ritardo.