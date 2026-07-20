Spagna, Mondiale da record: tolto un primato all'Italia

Un Mondiale stra meritato. La Spagna trionfa sull'Argentina e per la seconda volta nella sua storia è campione del mondo. Un successo conquistato sul campo e mai davvero messo in discussione. La Roja infatti, anche con le sue stelle a mezzo servizio (Yamal al 50% e Nico Williams out quasi per tutto il torneo) ha saputo dominare in lungo e in largo. Una superiorità che si ritrova anche nei numeri: la Spagna non è state in svantaggio nemmeno per un minuto in questo Mondiale. Si tratta della quarta squadra a riuscire in quest'impresa dopo l'Italia nel 1938 e nell'1982 e la Germania nel 1990. Inoltre con il successo in finale sull'Argentina, la Roja è salita a 38 gare di fila senza perdere: è la striscia di imbattibilità più lunga nel calcio internazionale. Superata l'Italia di Mancini che si è fermata a 37.