Spagna, Mondiale da record: tolto un primato all'Italia

20 Lug 2026 - 10:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Un Mondiale stra meritato. La Spagna trionfa sull'Argentina e per la seconda volta nella sua storia è campione del mondo. Un successo conquistato sul campo e mai davvero messo in discussione. La Roja infatti, anche con le sue stelle a mezzo servizio (Yamal al 50% e Nico Williams out quasi per tutto il torneo) ha saputo dominare in lungo e in largo. Una superiorità che si ritrova anche nei numeri: la Spagna non è state in svantaggio nemmeno per un minuto in questo Mondiale. Si tratta della quarta squadra a riuscire in quest'impresa dopo l'Italia nel 1938 e nell'1982 e la Germania nel 1990. Inoltre con il successo in finale sull'Argentina, la Roja è salita a 38 gare di fila senza perdere: è la striscia di imbattibilità più lunga nel calcio internazionale. Superata l'Italia di Mancini che si è fermata a 37.

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:31
Juventus, dagli esami emerge lesione muscolare per Jeff Ekhator: le ultime
13:29
Juve, Ekhator subito ai saluti? Idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino
13:25
Nazionale paralimpica di Powerchair Football lasciata a terra a Fiumicino, il Cip: "Diritti calpestati"
13:17
Napoli, il report da Dimaro: Politano, Rafa Marin e Vergara in gruppo
13:15
Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport