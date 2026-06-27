Spagna, infortuni per Williams e Pino: problema muscolare per Nico, clavicola rotta per l'altro esterno

Per Yeremi Pino, invece, la diagnosi sembra confermata: dovrebbe essersi rotto la clavicola, stando a quanto dice De La Fuente. "Purtroppo potrebbe essere una lesione alla clavicola, domani farà gli esami. Sta soffrendo molto e lo sforzo che ha fatto per resistere alla fine della partita è enorme, è stato eroico, gli sono molto grato e i suoi compagni ancora di più" ha detto il ct.