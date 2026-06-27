Spagna, infortuni per Williams e Pino: problema muscolare per Nico, clavicola rotta per l'altro esterno

La Spagna potrebbe aver perso di nuovo metà del suo duo Golden Boys: Nico Williams, subentrato durante il match con l'Uruguay, avrebbe avvertito un problema muscolare che preoccupa molto lo staff. De La Fuente, ct della Roja, è stato chiaro: "Aspettiamo e vediamo, al momento avverte del dolore. Potrebbe essere anche solo un affaticamento". Durante il match, per altro, Nico Williams ha suibito un durissimo intervento in scivolata dall'uruguaiano De La Cruz, soltanto ammonito. Lo scontro tra i due ha dato vita a un piccolo principio di rissa.
Per Yeremi Pino, invece, la diagnosi sembra confermata: dovrebbe essersi rotto la clavicola, stando a quanto dice De La Fuente. "Purtroppo potrebbe essere una lesione alla clavicola, domani farà gli esami. Sta soffrendo molto e lo sforzo che ha fatto per resistere alla fine della partita è enorme, è stato eroico, gli sono molto grato e i suoi compagni ancora di più" ha detto il ct.