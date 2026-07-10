Spagna-Belgio, Courtney Love festeggia il compleanno allo stadio

10 Lug 2026 - 23:14
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Courtney Love spegne le candeline al Los Angeles Stadium di Inglewood, sugli spalti del quarto di finale tra Spagna e Belgio. L'icona grunge, vedova di Kurt Cobain, ha compiuto 62 anni ieri: è nata a San Francisco nel 1964. 

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