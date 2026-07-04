Ronaldo e il dato shock al Mondiale: battuto anche da Vozinha

04 Lug 2026 - 13:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Nonostante i tre gol messi a segno in questo Mondiale, un dato su Cristiano Ronaldo sta facendo scalpore. Il lusitano infatti, non ha effettuato alcun dribbling in occasione delle quattro partite disputate finora. L'attaccante dell'Al Nassr, sempre al centro delle critiche, è battuto su questa statistica anche da Vozinha, numero uno di Capo Verde. Il portiere degli africani infatti, sottolinea L'Equipe ha effettuato un dribbling ai danni di Lautaro Martinez in occasione della sfida persa con l'Argentina nella notte italiana.  

"Luka, congratulazioni per tutto", il tributo di CR7 a Modric dopo Portogallo-Croazia

1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:25
Antonelli vince il duello con Hamilton, Norris completa il podio
14:24
Formula 1, GP Gran Bretagna: Antonelli vince la gara Sprint, Hamilton 2°
Edizione ore 13.05 del 4 luglio
14:22
Edizione ore 13.05 del 4 luglio
Premio Fair play Menarini
14:16
Premio Fair play Menarini
14:13
Antonelli: "Che battaglia con Lewis". Hamilton: "Non avevo batteria per controbattere"