Ronaldo e il dato shock al Mondiale: battuto anche da Vozinha

Nonostante i tre gol messi a segno in questo Mondiale, un dato su Cristiano Ronaldo sta facendo scalpore. Il lusitano infatti, non ha effettuato alcun dribbling in occasione delle quattro partite disputate finora. L'attaccante dell'Al Nassr, sempre al centro delle critiche, è battuto su questa statistica anche da Vozinha, numero uno di Capo Verde. Il portiere degli africani infatti, sottolinea L'Equipe ha effettuato un dribbling ai danni di Lautaro Martinez in occasione della sfida persa con l'Argentina nella notte italiana.