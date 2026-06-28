Qatar, tifosi reclutati e pagati in America: "Molti di noi non hanno mai messo piede in uno stadio"

Nelle testimonianze raccolte dal Telegraph, qualcuno ammette: "Molti di noi non avevano mai nemmeno messo piede in uno stadio. La notizia che il Qatar offriva biglietti gratuiti e si faceva carico delle spese si è diffusa rapidamente". Anche persone non qatariote hanno approfittato del piano di reclutamento: "Io e i miei amici abbiamo fatto domanda perché il programma accetta chiunque abbia legami con il Golfo per ottenere un biglietto gratuito".