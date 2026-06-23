Portogallo-Uzbekistan, formazioni ufficiali: CR7 titolare, Leao e Conceiçao in panchina

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Uzbekistan, valida per la seconda giornata del gruppo K dei Mondiali, in programma alle 19 ora italiana allo Houston Stadium. Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Joao Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct: Roberto Martinez. Uzbekistan (5-4-1): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Nasrullaev, Karimov; Shukurov, Hamrobekov, Ganiev, Fayzullayev; Shomurodov. Ct: Fabio Cannavaro. Arbitro: Jalal Jaid (MAR).