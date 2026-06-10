Portogallo, Martinez elogia Ronaldo: "Un'icona, non può essere sostituito"

Le aspettative sul Portogallo sono alte e Roberto Martinez non ha alcuna intenzione di deluderle. In un'intervista concessa a The Athletic, il commissario tecnico ha parlato dell'imminente Mondiale e ha elogiato Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: "Ha dato un'incredibile continuità nelle qualificazioni ai grandi tornei. Il suo impegno nei confronti del calcio è ancora un esempio per molti giovani. Ventuno anni di servizio per la nazionale, 227 partite con la maglia del Portogallo. Nessun altro giocatore ci è mai riuscito. Il numero di gol. Tutti questi dati rendono Cristiano un'icona". Martinez ha aggiunto: "Non può essere sostituito. Un cambio alla pari è impossibile. Ma come per ogni cosa, bisogna trovare soluzioni e percorrere strade diverse per avere una squadra offensiva in grado di produrre lo stesso numero di gol. I numeri di Cristiano non possono essere replicati da un singolo sostituto, è impossibile".