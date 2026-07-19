"Per te e per la strada": il messaggio di Yamal prima della finale emoziona i social

A poche ore dalla finale Mondiale contro l'Argentina di Leo Messi, Lamine Yamal ha condiviso sul proprio account Instagram una stoiria con una foto di quando era bambino che ha suscitato grande emozione sui social tra i suoi fan e tifosi della Nazionale. "Per te e per la strada" ha scritto il 19enne attaccante nella didascalia, una frase che riflette tutto l'orgoglio che prova per Rocafonda, il quartiere di Mataró dove ha mosso i primi passi da calciatore. Nello scatto il giovane Yamal indossa la tuta della Torreta, uno dei primi club della sua carriera, e la foto è accompagnata da una canzone di Morad.