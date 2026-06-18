Mistero in Messico: drone non autorizzato vicino al ritiro della Corea del Sud, interviene l’esercito

L'esercito messicano ha intercettato e abbattuto un drone che sorvolava il campo di allenamento della Corea del Sud, alla vigilia della partita dei Mondiali contro il Messico. Secondo un funzionario federale, che ha parlato in forma anonima all'Associated Press, i militari hanno utilizzato attrezzature all'avanguardia per individuare un "drone non registrato" vicino al quartier generale della nazionale asiatica a Gaudalajara. Le due squadre si affronteranno questa notte, alle 3 del 19 giugno in Italia. Al momento non è chiaro se il drone fosse destinato a spiare gli allenamenti della Corea del Sud in vista della sfida contro i padroni di casa. L'allenatore asiatico Hong Myung-bo ha definito l'incidente "spiacevole": "Durante il nostro allenamento, abbiamo notato un drone in cielo. Per fortuna, non stavamo ancora provando le nostre tattiche e quindi non ci ha influenzato".