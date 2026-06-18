Neymar ancora out: il Brasile non lo convoca per la sfida con Haiti

Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai Mondiali in Usa, Canada e Messico. L'attaccante del Santos infatti, non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte (ore 2.30). Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Insomma nessun rischio per averlo al top nelle prossime uscite anche se non c'è da una data precisa in merito al rientro del 34enne. Secondo OGlobo Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi.