Morto a 38 anni l'arbitro olandese Dieperink, fu escluso dai Mondiali

Era stato selezionato come uno degli arbitri per i Mondiali. Tuttavia, la Fifa aveva deciso di escluderlo a causa di una presunta aggressione sessuale ai danni di un'adolescente, avvenuta a maggio dopo la partita tra Crystal Palace e Fiorentina. Nonostante la grave accusa, la polizia metropolitana del Regno Unito ha stabilito che le prove erano insufficienti per procedere e il caso è stato archiviato senza che venissero formulate accuse contro Rob Dieperink. Ciononostante, ha comunque perso l'occasione di partecipare al torneo.