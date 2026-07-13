Argentina-Inghilterra con tifoserie separate su richiesta di Buenos Aires

Al termine della riunione, si riferisce, "è stato concordato che i tifosi argentini entreranno nello stadio dal Gate 4, mentre i tifosi inglesi dal Gate 3" e di "aumentare significativamente la presenza delle forze dell'ordine intorno allo stadio e di incrementare il personale di sicurezza privato nelle tribune e nelle aree comuni". Le misure di sicurezza, si aggiunge, "includeranno anche un maggiore dispiegamento di forze dell'ordine negli hotel in cui alloggeranno entrambe le delegazioni e su tutti i loro mezzi di trasporto ufficiali". "La partita tra Argentina e Inghilterra è stata classificata come la partita a più alto rischio dell'intera competizione e, di conseguenza, richiederà le misure di sicurezza più complesse del torneo, con controlli d'ingresso rafforzati e un dispiegamento preventivo senza precedenti per garantire che la giornata si svolga in un clima di pace, ordine e convivenza", conclude la nota.