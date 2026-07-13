La Norvegia riaccolta in festa: 90mila persone a Oslo

Accoglienza trionfale questa sera a Oslo per la nazionale norvegese, di ritorno dai Mondiali dove ha ottenuto il miglior risultato della sua storia raggiungendo i quarti di finale. Circa 90.000 persone si sono radunate in città per festeggiare l'impresa e nella piazza davanti al Palazzo Reale è arrivato anche il momento dell'ormai celebre 'Viking Row': a scandire le urla e le vogate di squadra e tifosi è stato il principe ereditario Haakon, che guidava la folla suonando un tamburo. "È semplicemente incredibile vedere tutto il sostegno che riceviamo e quanto l'intero Paese sia dalla nostra parte. Tanta gioia, sorrisi e buon umore. È davvero fantastico", ha dichiarato il capitano della nazionale, il centrocampista Martin degaard, all'emittente pubblica Nrk. Dopo l'atterraggio all'aeroporto, i giocatori sono saliti direttamente sul pullman che li ha condotti al palazzetto. Numerosi tifosi norvegesi li attendevano lungo tutto il percorso, vestiti con le maglie della squadra e sventolando bandiere. Il fuoriclasse Erling Haaland, sceso dall'aereo con in mano uno "Whiskey Raccoon", un procione imbalsamato che tiene in mano una bottiglia di whisky, ha partecipato al ricevimento offerto dal re Harald per congratularsi con la nazionale ma non alla festa di piazza.