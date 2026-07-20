Mondiali: tre morti in Argentina durante e dopo la finale con la Spagna

20 Lug 2026 - 23:09
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Tre persone sono morte in Argentina durante e dopo la finale dei Mondiali di calcio. A Buenos Aires, secondo quanto riferiscono media locali, un uomo di 67 anni è deceduto per arresto cardiaco mentre guardava in tv la partita contro la Spagna mentre due persone sono decedute in distinti incidenti avvenuti durante le manifestazioni di sostegno alla nazionale in tutto il Paese dopo la sconfitta per 1-0 A Rosario una donna di 45 anni è caduta sull'asfalto da una pick-up in movimento sull'asfalto riportando un grave trauma cranico che ne ha causato la morte immediata. Nella città di Neuquén, un uomo è morto e altre tre persone sono invece rimaste gravemente ferite a causa dell'esplosione di un petardo durante i festeggiamenti post-partita. 

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